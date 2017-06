«La requête de révision est irrecevable et les frais de procédure sont mis à la charge du requérant», écrit la Cour d'appel pénale dans son jugement pris lors de sa séance du 10 avril et révélé jeudi par 24 heures.

Nouvel élément

La volonté de recommencer le procès se base sur le témoignage du fils de la boulangère qui était elle-même à l'origine de la révision obtenue en 2010. Jacqueline Albanesi affirmait avoir vu deux des victimes, Ruth et Marie-José Légeret, le 24 décembre 2005 en fin d'après-midi, à une heure où la justice les considérait comme mortes.

La cour n'avait finalement pas estimé que ce témoignage remettait en cause le jugement et qu'il pouvait notamment y avoir confusion entre le 23 et le 24 décembre. Dans le livre «L'affaire Légeret, un assassin imaginaire» de Jacques Secretan, le fils de la boulangère affirme qu'il est bien allé chercher sa mère le 24. Elle lui aurait dit qu'elle venait de servir Ruth et Marie-José Légeret.

Pas décisif

La Cour d'appel pénale considère que le témoignage «n'apporte pas de grands éclaircissements». Le fils «se contente de confirmer qu'il a passé la soirée du 24 décembre 2005 avec sa mère». La justice note que «le Tribunal criminel n'a pas affirmé que ce réveillon avait eu lieu le 23 décembre». Il a retenu qu'il n'était pas possible que la boulangère ait vu les deux victimes le 24 décembre 2005 à 17h.

En conséquence, la Cour d'appel pénale conclut: la déclaration du fils «n'est pas un fait à motiver l'acquittement. Si celui-là avait été entendu par le Tribunal criminel de Lausanne, ce dernier serait parvenu à la même conclusion». Un recours est possible devant le Tribunal fédéral. (ats/nxp)