Vers 3h20, la police cantonale a été avisée qu’une effraction était en cours au Noirmont dans locaux de la banque Raiffeisen. Des patrouilles de gendarmerie et de gardes-frontière ont bouclé le secteur mais constaté que les auteurs avaient réussi à prendre la fuite au volant d’une grande cylindrée en direction de la France en passant par La Goule. L'important dispositif mis en place en collaboration avec la gendarmerie française n’a pas encore permis d'interpeller les suspects, qui ont pris la fuite sans parvenir à forcer le coffre du bancomat. La police cantonale lance un appel à témoins au 032 420 65 65.

Un peu plus tard, à 6h30, une employée de la poste d’Echandens s’est fait bousculer par un individu alors qu’elle s’apprêtait à prendre son service par la porte du personnel. Sous la menace d’une arme, l’agresseur a pu pénétrer dans la poste et a menacé et contraint 3 autres employés arrivés par la suite à rester dans le local. Il s’est alors fait remettre le contenu des caisses et du coffre-fort. Il a pris la fuite dans une direction inconnue. Les employés ne sont pas blessés, mais choqués. Dès l’alarme, la police cantonale et les polices communales alentours ont mis en place un important dispositif de recherches. L’auteur n’a pas pu être interpellé pour l’instant, son signalement est le suivant: homme de 170-175 cm, corpulence normale à athlétique, portait une veste ou un pull à capuche foncés, un sac à dos gris-clair et des gants. Son visage était masqué par une écharpe foncée. La police cantonale vaudoise prie les éventuels témoins de contacter les enquêteurs de la Division criminelle de la Police de sûreté au numéro 021 333 53 00.

Une UBS attaquée au Locle

Hier en fin d'après-midi, c'est l’agence UBS du Locle qui a été victime d’un brigandage. Un homme armé d’un pistolet a pénétré dans la banque mercredi vers 17 heures, selon un communiqué de la Police neuchâteloise. Le personnel n’a pas été blessé mais le braqueur a pu s’enfuir avec du numéraire. La police neuchâteloise lance un appel à témoins. Elle recherche un homme entre 30 et 40 ans, mesurant entre 1m70 et 1m75, au teint basané et au crâne rasé. Au moment du casse il portait des lunettes, une doudoune foncée et un pantalon bleu. L’homme s’exprimerait avec un accent du sud de la France. Toute personne pouvant fournir des informations est priée de contacter la Police neuchâteloise au 032 889 90 00. (Le Matin)