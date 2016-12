L'info s'est répandue mardi soir dans la région de Herzogenbuchsee, dans le canton de Berne: à la station d'Oberönz, on pouvait faire le plein de sans-plomb pour 14 centimes le litre. Rapidement, une colonne de voitures s'est formée dans une rue résidentielle menant à la petite station de bord de chemin de fer. «Ils sont tous devenus fous et se sont mis à appeler d'autres gens, qui sont venus à leur tour», raconte un témoin sur le site du «20Minuten». Un voisin s'est douté qu'il y avait un problème en voyant des clients remplir des jerricans et a appelé la police vers 22h30, qui a mis fin au spectacle.

«J'ai fait une faute de frappe en entrant le nouveau prix», explique le propriétaire Herbert Schüpbach. Au lieu de 1 fr.40, il a oublié un zéro et introduit 14 centimes. Il aurait perdu 10 000 francs dans sa mésaventure. Mais plus encore que cette perte financière, le pompiste de 58 ans n'en revient pas du comportement de ses concitoyens. «Le fait que 300 personnes se soient ruées pour en profiter et que personne n'ait pensé à appeler le numéro indiqué sur la pompe pour me signaler l'erreur, c'est honteux. C'est du vol pur et simple...» Et aucune assurance ne va le rembourser. (Le Matin)