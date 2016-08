Trois personnes ont été tuées dans le quartier de Scarborough hier et la police a arrêté une quatrième personne blessée, un homme de 35 ans. «Mes collègues ont découvert les victimes et le suspect dans l'allée d'une maisonnette de ce quartier tranquille en arrivant sur place, indique l'agent David Hopkinson. Les cadavres portaient des traces de blessures par flèches et une arbalète a été découverte.»

Dans ce quartier de l'est de la métropole, les rues étaient encore fermées hier soir tard pendant que la police menait son enquête. Des images de la télévision locale CP24 montrent des traces de sang dans l'allée devant un «bungalow» dans une rue de banlieue bordée d'arbres.

Dale Lounsbury, qui vend du matériel de sport à Waterloo, dont des arbalètes, explique qu'elles sont dangereuses à cause de leur précision. Mais elle ne permettent pas de tirer en rafale: «On peut peut-être tirer deux ou trois flèches à la minutes, mais pas plus», précise-t-il dans le «Huffington Post» canadien. Par contre, contrairement aux armes à feu, leur achat ne requiert pas de permis. (Le Matin)