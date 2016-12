Un appartement a été totalement détruit par les flammes dans la nuit de vendredi à samedi à St-Gall. Deux femmes ont dû être hospitalisées pour présomption d'intoxication à la fumée. Les dégâts se montent à plus de 100'000 francs. La cause est inconnue.

Une habitante de 79 ans a été réveillée par des bruits de crépitements, a indiqué la police cantonale st-galloise. La résidente a découvert l'incendie dans son salon, a quitté son appartement et informé les voisins. Les pompiers ont ensuite pu rapidement éteindre le feu.

L'appartement a toutefois été complètement détruit, et la suie et la fumée ont aussi endommagé d'autres logements dans la maison. Un deuxième appartement n'est ainsi plus habitable. La résidente de 79 ans et sa voisine âgée de 77 ans ont été conduites à l'hôpital. (ats/nxp)