Un grand hangar a été la proie des flammes lundi à Rengg (LU). L'incendie s'est rapidement propagé à trois bâtiments voisins. Le propriétaire a été légèrement blessé.

L'incendie s'est déclaré lundi vers 3h00, a indiqué à l'ats le vice-commandant des pompiers Werner Bieri. Il y avait dans le hangar des voitures, des véhicules agricoles et une installation de chauffage à copeaux de bois.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, le hangar était entièrement la proie des flammes. Le feu s'était déjà propagé à une maison toute proche.

Sept personnes se trouvaient dans la maison. Six ont pu sortir à temps. Le propriétaire a été sauvé par les pompiers. Il souffre de brûlures. Les pompiers ont aussi pu sauver deux chèvres qui se trouvaient près de la maison. Le feu s'est propagé rapidement à un garage et à une grange. Les pompiers ont réussi à évacuer 30 vaches et veaux.

La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Une enquête a été ouverte. Les 110 pompiers mobilisés ont lutté contre les flammes jusqu'au petit matin. (ats/nxp)