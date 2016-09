Le cadavre d'un chasseur disparu dimanche a été retrouvé lundi dans un terrain escarpé à Sumvitg (GR). La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes de la mort, mais elle table sur un accident.

L'homme de 52 ans avait tué un cerf à Tenigerbad (GR) et avait annoncé à des amis qu'il allait le vider sur place. Il n'avait ensuite plus donné de nouvelles et restait injoignable. Ses amis ont alerté la police.

Les recherches ont été menées par des chasseurs, le garde-chasse, la REGA ainsi qu'une patrouille de police. (ats/nxp)