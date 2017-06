Un homme menaçant de 37 ans a été arrêté jeudi après-midi à Montreux (VD). Lorsque la police, alertée à 14h20, est arrivée sur les lieux, dans un commerce, ce Kosovar a saisi un couteau et a menacé de mettre fin à ses jours. Il s'est retranché dans l'arrière du magasin.

Plusieurs patrouilles de Police Riviera et de la police cantonale vaudoise, dont le DARD (Détachement d'action rapide et de dissuasion) et des spécialistes de la négociation, ont été dépêchées, a indiqué la police cantonale. La route du Pont a été fermée le temps de l'intervention.

Après discussion, l'homme s'est finalement rendu sans opposer de résistance. Il a été pris en charge médicalement. Personne n'a été blessé lors de cet événement. (ats/nxp)