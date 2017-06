Un inconnu a braqué un kiosque à St-Maurice, dans le Bas-Valais, samedi en début d'après-midi. Il a pénétré, cagoulé, dans le commerce avec une arme de poing, contraignant l'employée à lui remettre de l'argent.

Cette dernière s'est exécutée et personne n'a été blessé. L'inconnu a pris la fuite et n'avait toujours pas été retrouvé dimanche, malgré un important dispositif de recherche mis en place par les polices cantonale et communale. Le Ministère public a ouvert une enquête, ajoute la police valaisanne dans un communiqué. (ats/nxp)