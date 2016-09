Un sexagénaire soupçonné d'avoir ouvert le feu à plusieurs reprises lundi devant un supermarché du Port-Marly (Yvelines), avant de se retrancher à son domicile, s'est rendu vers 16H00, a déclaré le parquet de Versailles.

Il s'est livré aux hommes du Raid, l'unité d'élite de la police nationale, de même que son épouse, qui se trouvait dans l'appartement. «Les forces de l'ordre fouillent les lieux», a précisé le parquet.

Cette fusillade a eu lieu en fin de matinée à Port-Marly, à une trentaine de km à l'ouest de Paris. L'auteur des coups de feu, présenté dans un premier temps comme un septuagénaire, s'est retranché à son domicile en début d'après-midi, a indiqué le parquet de Versailles près de Paris.

Dépêchées sur place, les forces d'élites de la police devaient essayer de négocier avec le suspect, selon une source judiciaire.

Blessés graves

Une femme de 57 ans et un homme de 73 ans ont été grièvement blessés et se trouvent entre la vie et la mort, a indiqué une source proche de l'enquête. L'auteur présumé des coups de feu est «connu des services de police pour des affaires de droit commun», a précisé cette même source.

Le parquet de Versailles a indiqué qu'«il s'agit a priori d'un litige d'ordre privé», écartant l'hypothèse terroriste alors que la France craint de nouvelles attaques djihadistes .

Les cas de fusillade dans des centres commerciaux sont rares en France. (afp/nxp)