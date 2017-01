Mickey Wilson, qui a remporté plusieurs compétitions de slackline, cette sangle souple sur laquelle on peut marcher ou sauter en équilibre, raconte sur les réseaux sociaux comment il a probablement sauvé la vie d'un skieur mercredi dans cette station du Colorado.

Il skiait avec des amis lorsque l'un d'entre eux, en tentant de dégager son sac à dos pris dans le télésiège, s'est retrouvé pendu par le cou dans les airs, inconscient. Ils ont essayé en vain de le dégager en faisant une pyramide humaine. «La panique s'est transformée en terreur lorsqu'on a réalisé qu'on allait le voir mourir et qu'on était impuissant», écrit Wilson.

L'opérateur du télésiège ne pouvant pas faire reculer l'engin, Wilson raconte avoir tout à coup eu un «eureka», escaladé le pylône et s'être lancé sur le câble pour atteindre le malheureux. «C'était comme une seconde nature, comme être sur une slackline mais en plus froid et en acier!»

Grâce à un couteau lancé par un patrouilleur, il a pu couper les sangles et le skieur est tombé dans la neige, ou les secouristes lui ont prodigué un massage cardiaque avant de le redescendre en luge vers une ambulance. Soigné à l'hôpital St. Anthony de Lakewood, il se porte bien, selon le «Denver Post».

Wilson met ce sauvetage au crédit de ses compétences d'équilibriste. «J'ai pu le sauver grâce aux heures passées sur une slackline», explique-t-il sur la chaîne locale Denver7.

(Le Matin)