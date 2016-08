Une personne a été tuée et quatre blessées, dont deux grièvement, par ce qui semble être une explosion liée au gaz dans un centre sportif de la petite ville belge de Chimay (sud), a annoncé un porte-parole des secours à l'agence Belga vendredi. L'explosion a eu lieu peu après minuit vendredi quand cinq personnes se trouvaient encore à l'intérieur du bâtiment, selon les autorités.

Selon un sapeur-pompier mobilisé sur les lieux et joint par l'AFP, la déflagration aurait été causée par l'explosion de bonbonnes de gaz qui se trouvaient dans le centre, mais la cause exacte officielle reste inconnue et une enquête a été ouverte.

Le niveau d'alerte en Belgique est très élevé depuis l'attentat revendiqué par le groupe Etat islamique qui a fait 32 morts à l'aéroport international de Bruxelles et dans une station de métro de la capitale le 22 mars dernier.

(afp/nxp)