Un accident de la circulation est survenu ce lundi matin, vers 7 heures, sur le chemin des Tourbières à Collombey-Muraz (VS). Pour une raison indéterminée, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule et a terminé sa course dans la gouille d'Illarsaz.

Des plongeurs sont parvenus à localiser la voiture par 12 mètres de fond. Le conducteur, âgé de 19 ans, a été extrait de l'habitacle et pris en charge par les secouristes. Il a été transporté au CHUV dans un état critique par un hélicoptère de la REGA.

(nxp)