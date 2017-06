Un automobiliste a renversé plusieurs piétons aux abords de la gare centrale d'Amsterdam samedi. Deux sont grièvement blessés. La police a fait savoir après son interrogatoire que l'acte ne semblait pas intentionnel.

«Avons parlé au suspect. Il ne semble pas que ce soit un acte délibéré», dit-elle sur Twitter.

La voiture était en stationnement interdit et, lorqu'un policier l'a signifié au conducteur, il a démarré et percuté plusieurs passants. Deux ont été hospitalisés dans un état grave et d'autres ont été soignés sur place. (ats/nxp)