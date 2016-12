A première vue, cette photo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux est parfaitement normale. Mais à y regarder de plus près, quelque chose cloche au niveau de l'équilibre haut/bas. En cherchant un peu, on se rend compte qu'au milieu du canapé, il y a un décalage étrange et... mais oui, où sont passées les jambes de la troisième fille depuis la gauche? Mystère!

Pour résoudre cette équation à six inconnues, il faut d'abord mettre de côté toute explication du type «c'est une blague, il y a un trou dans le canapé et ses jambes en-dessous» ou «c'est une femme tronc». Si c'était le cas, on ne plaisanterait pas.

Ensuite, il faut accepter le fait que le genou que l'on aperçoit sous le jean noir déchiré n'appartient pas à la fille tout à gauche mais à sa voisine. Et là, illumination! Mais oui, les deux filles de gauche ont un jean noir et leurs jambes se confondent! La position de la bouteille de bière permet de déterminer la hauteur de la jambe sur laquelle est est posée. Le reste appartient donc à la deuxième fille. On perçoit à partir de là le décalage des autres jambes et tout rentre dans l'ordre!

