Les CFF ont annoncé vendredi l'ouverture d'un chantier en 2017 afin de renforcer l'alimentation électrique des lignes ferroviaires à Genève. Les travaux coûteront plus de 95 millions de francs.

Située à l'extrémité de la Suisse, Genève présente un défi particulier pour l'alimentation en courant de traction des trains, notamment en raison de l'éloignement des lieux de production, expliquent les CFF. Ces derniers doivent par ailleurs tenir compte de l'accroissement du trafic prévu à moyen terme dans la région.

Pour faire face à cette évolution, les CFF prévoient d'accroître la production locale d'énergie avec notamment la construction d'une sous-station supplémentaire à Foretaille. Des postes de couplage, qui servent à répartir le courant de traction sur le réseau, seront aussi mis en service à St-Jean et à la Praille.

Le budget du chantier se monte à plus de 95 millions de francs. La réalisation est prévue par étapes au plus tôt dès 2017 et la fin des travaux est programmée pour 2020. (ats/nxp)