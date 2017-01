Un bureau de l'institution spécialisée de l'ONU en charge du domaine, dont le siège se trouve à Madrid, sera inauguré officiellement mardi, à Genève. L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) va s'établir dans les locaux du Centre du commerce international (ITC), organisation conjointe de l'ONU et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), a appris l'ats vendredi. Elle devrait employer dans un premier temps trois personnes.

Elle rassemble au total 157 pays, dont la Suisse, 6 membres associés et plus de 480 affiliés. Ces acteurs représentent le secteur privé, les établissements académiques, les associations de tourisme et les autorités locales du secteur. L'OMT favorise l'application du Code mondial d'éthique du tourisme.

Elle s'est engagée aussi à défendre le tourisme comme instrument pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD). Et 2017 a été décrétée Année internationale du tourisme durable pour le développement.

Au total, selon l'OMT, le tourisme contribue à 7% des exportations mondiales, un peu moins de 10% des emplois et 10% du PIB. (ats/nxp)