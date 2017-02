Un nouvel acteur dans le désarmement à Genève

Arrivé en début d'année

Les organisations actives sur le désarmement à Genève se sont étoffées d'une nouvelle entité. La Plateforme du désarmement de Genève (GDG) est entièrement opérationnelle depuis janvier dernier.

Favoriser le dialogue

Cette ONG souhaite réunir tous les acteurs dans ce domaine pour faciliter la collaboration entre eux. Elle veut provoquer la discussion sur les nouvelles thématiques et, de manière moins politisée et plus informelle, sur les questions difficiles. Et favoriser aussi le dialogue avec les institutions qui n'oeuvrent pas sur le désarmement.