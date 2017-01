Le géant américain de l'électronique Apple a confirmé jeudi avoir retiré l'application du New York Times de la version chinoise de sa boutique en ligne, alors que le site internet du journal se trouve déjà bloqué en Chine depuis plusieurs années.

«Depuis quelque temps déjà, l'application du New York Times ne permettait plus d'afficher aucun contenu pour la plupart de nos usagers en Chine, et nous avons été informés qu'elle violait la réglementation locale», a indiqué à l'AFP Carolyn Wu, porte-parole de la marque à la pomme.

«En conséquence, l'application a dû être retirée de l'Appstore chinois», a-t-elle poursuivi.

Pour les usagers de produits Apple étant enregistrés en Chine, impossible désormais de télécharger depuis la boutique d'applications mobiles du groupe celle du média new-yorkais.

Réseaux bloqués

D'autres applications (Facebook par exemple) peuvent être téléchargées mais non utilisées - en raison du vaste système de censure mis en place par le régime communiste, qui bloque plusieurs réseaux sociaux et plateformes (Facebook, Instagram, YouTube) et nombre de grands médias internationaux (Bloomberg News, Reuters, Wall Street Journal Le Monde...).

Mme Wu s'est voulu rassurante: «Dès que la situation changera, l'Appstore offrira de nouveau la possibilité de télécharger l'application du New York Times en Chine», a-t-elle indiqué.

Les autorités communistes semblent dans l'immédiat plus enclines à renforcer les contrôles sur l'internet local.

Enquête datant de 2012

Le New York Times avait lui même été dans le collimateur de Pékin après avoir publié en 2012 une enquête évaluant la fortune de la famille de l'ex-Premier ministre Wen Jiabao à 2,7 milliards de dollars: un sujet tabou dans le pays. Un journaliste du NYT avait ensuite dû quitter la Chine en janvier 2014, les autorités ne lui ayant pas délivré de visa.

De son côté, Apple avait déjà eu maille l'an dernier avec le système de censure chinois: ses services iTunes Movies et iBooks étaient devenus inaccessibles dans le pays en avril dernier, désactivés moins de sept mois après leur lancement. La Chine reste un marché crucial mais difficile pour le groupe californien.

Ses ventes se sont effondrées de 30% sur un an au 4e trimestre 2016 (terminé fin septembre) dans la région chinoise, tandis que sa part de marché a fondu drastiquement autour de 10%.

Au premier semestre de l'an dernier, la marque à la pomme s'est ainsi vue dépassée en tête du marché chinois des smartphones par des concurrents locaux: le géant Huawei (16% des parts), de nouveaux venus inconnus hors de Chine, Vivo et Oppo (13% chacun), ainsi que par le pionnier local des objets connectés Xiaomi (12%), selon le cabinet Canalys.

(afp/nxp)