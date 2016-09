Disney envisage une offre sur Twitter

Le géant américain des médias et du divertissement Disney a recruté un conseiller financier pour évaluer une éventuelle offre de rachat du réseau social en difficulté Twitter, affirme lundi l'agence Bloomberg en citant des sources proches du dossier.

S'il décide de faire une offre, Disney pourrait aider Twitter dans sa stratégie actuelle de développement des contenus vidéo en streaming, souligne Bloomberg, qui rappelle aussi que le patron-fondateur du réseau, Jack Dorsey, siège au conseil d'administration de la maison mère de Mickey. Contacté par l'AFP, Disney n'a pas réagi dans l'immédiat.

Twitter, qui a fêté ses dix ans cette année, reste déficitaire. Et le rappel aux commandes l'an dernier de Jack Dorsey n'a pas suffi jusqu'ici à relancer sa croissance, avec un nombre d'utilisateurs qui stagne depuis plusieurs trimestres un peu au-dessus de la barre des 300 millions (313 millions à la fin juin).

Dans ce contexte, les spéculations sur une vente de Twitter sont récurrentes depuis plusieurs mois.

L'action Twitter bondit

La chaîne CNBC avait déjà indiqué vendredi que l'entreprise était en discussions avec différentes sociétés technologiques, dont le géant internet Google (groupe Alphabet) et Salesforce. Microsoft et l'opérateur de télécoms Verizon (propriétaire d'AOL et ayant signé récemment un accord d'achat pour Yahoo!) seraient aussi intéressés.

Cela avait fait bondir l'action Twitter de plus de 20% vendredi. Le titre, qui avait démarré la séance dans le rouge lundi, reprenait des couleurs (+0,80% à 22,80 dollars) vers 18H35 GMT suite aux informations de Bloomberg. Disney en revanche perdait 1,61% à 91,77 dollars.

Twitter a perdu les deux tiers de sa valeur depuis ses sommets de décembre 2013 mais affiche toujours une valorisation boursière d'environ 16 milliards de dollars.

