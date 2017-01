Le premier janvier 2017, les défenses immunitaires des joyeux membres du club des admirateurs de la Sainte Pomme devaient sans doute être singulièrement affaiblies. Car ce jour-là, ces derniers se sont rués sur l'App Store, soit le magasin d'applications virtuel qui dessert autant les iPhones et les iPad que l'Apple TV, l'Apple Watch et les Mac au point de lui permettre d'atteindre un nouveau point culminant en matière de ventes journalières: 240 millions de dollars de recettes. C'est ce qu'indique un communiqué de presse triomphal émis jeudi par la firme de Cupertino.

Pas d'explications très étayées sur le pourquoi ce jour-là mais un indice qui permet d'affirmer que le plombier Mario n'est pas étranger à cette performance. Super Mario Run, l'exclusivité temporaire de Nintendo sur iOS, a été l'application les plus téléchargée dans le monde le jour de Noël et le 1er janvier, toujours selon le communiqué. De plus, le jeu fait désormais partie des membres du top 10 des jeux les plus téléchargés: 40 millions d'unités au terme des quatre jours qui ont suivi sa sortie. D'autres sources estiment que Super Mario Run a été téléchargé plus de 90 millions de fois au bout des deux premières semaines de disponibilité.

Ce que le communiqué n'indique pas, c'est que seuls 3,3% des gamers par l'odeur de Mario alléchés ont accepté de débourser les 10 francs réclamés pour débloquer tous les niveaux, indique le Wall Street Journal qui cite les données de la société d'analyse Newzoo. Les 96,7% restant s'étant cantonné à la toute petite partie gratuite du logiciel. Un taux de conversion qui reste dans la moyenne de ceux observés chez les grands acteurs de la plateforme. C'est donc très correct mais pas forcément exceptionnel. Autrement dit, Mario a bien contribué mais n'a pas été le seul.

Le communiqué se termine sur une phrase qui ne manquera pas de frapper par sa modestie et sa pudeur combinée: «Les quelque 100’000 employés d'Apple ont à cœur de créer les meilleurs produits au monde, et de laisser derrière eux un monde meilleur.» Une maxime qu'il convient de méditer alors que l'odeur de la dinde plane encore au-dessus des sapins. (Le Matin)