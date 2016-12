Vos valises sont prêtes et vous venez d'imprimer votre billet d'avion: demain, départ en vacances ! Vous ne résistez pas à la tentation de partager votre bonheur et de faire jalouser les collègues qui se lèvent pour aller au boulot. Vous saisissez donc votre téléphone, prenez une photo du précieux sésame et l'ajoutez à votre «story» Instagram.

Vous ne le savez pas encore, mais votre billet pourrait bien ne plus être valable d'ici votre arrivée à l'aéroport. Selon Le Figaro, une simple photo d'un billet permettrait l'accès aux données du passager et de les modifier à sa guise.

«Le nom du passager, sa place dans l’avion, sa destination, ses coordonnées bancaires ou encore le compte associé aux remboursements en cas d’annulation…», toutes ces informations peuvent être obtenues par l'intermédiaire d'un cliché, affirme un membre du Chaos Communication Congress, la convention annuelle des hackers qui a lieu en ce moment à Hambourg (DE).

Le problème viendrait du système de réservation des billets, jugé trop vétuste par Karsten Kohl, un expert en cybersécurité du journal allemand Süddeutsche Zeitung. «Les systèmes de réservation manquent d’un dispositif de sécurité que nous utilisons sur tous les autres systèmes informatiques – c’est-à-dire un mot de passe», explique ce dernier. Sur la plupart des sites, il suffirait ainsi d'obtenir le nom d'un passager et le code à six chiffres figurant sur son billet pour accéder à ses données.

Donc avant de faire saliver vos amis en publiant votre carte d'embarquement pour Hawaii, réfléchissez y peut-être à deux fois.

(Le Matin)