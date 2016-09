Le suédois Spotify a annoncé jeudi le lancement au Japon de son service homonyme de musique en flux (streaming), arrivant après plusieurs concurrents sur le difficile marché nippon où il espère néanmoins révolutionner les habitudes, fort de son expérience mondiale et d'un partenariat avec Sony.

Spotify propose aux mélomanes japonais un catalogue de quelque 40 millions de titres, à écouter selon deux formules déjà employées à l'étranger: gratuite mais avec des publicités, payante selon un forfait mensuel de 980 yens (8,7 euros) sans annonces promotionnelles.

«C'est un rêve qui se concrétise aujourd'hui pour moi qui fus tant impressionné par le Japon et sa culture lorsque je suis venu la première fois», a déclaré Daniel Ek, le patron et cofondateur de la jeune entreprise, lors d'une conférence de presse à Tokyo.

«Le Japon est le deuxième marché mondial de la musique, où le streaming croît et nous espérons le faire grimper davantage encore», a souligné Akira Nomoto, négociateur des droits pour Spotify.

«Le marché japonais est très différent et il est important que nous prenions une position de numéro un», a ajouté M. Ek avant de présenter le nouveau patron de la filiale nippone, Ichiro Tamaki.

Aussi pour les consoles

Spotify proposera son service non seulement sur les appareils nomades (smarphones, tablettes) et ordinateurs, mais aussi sur les consoles de jeu vidéo PlayStation 3 et 4 de Sony, ce qu'il fait certes déjà ailleurs mais représente un bel atout dans la patrie du géant de l'électronique. Le patron de la filiale japonaise de jeux de Sony, Atsushi Morita, était dans la salle.

Spotify, créé en 2008, revendique 100 millions d'utilisateurs, dont 40 millions payants, dans 60 pays à travers le monde.

«Nous offrons un catalogue qui comprend aussi bien les Beatles que YMO», se vante Spotify en référence à l'ultra popupaire trio Yellow Magic Orchestra, mené par le compositeur et musicien Ryuichi Sakamoto.

«Nous avons 200 millions de play-lists à offrir, une fonction karaoke, une fonction jogging (la musique s'adaptant au rythme du pas de course) et de jeux», a ajouté un représentant.

Grosses réticences

Spotify assure avoir reversé 5 milliards de dollars aux ayants droit depuis sa création, un argument pour rassurer les artistes.

Le pionnier suédois arrive sur un marché qu'il espérait conquérir bien plus tôt mais où il lui a fallu des années pour vaincre les réticences des chanteurs, musiciens et maisons de disques face à son modèle économique (notamment la version gratuite).

La concurrence (Apple Music, Line Music, Google Play Music) y est en outre déjà en place, mais à la peine, et les consommateurs restent très attachés aux supports physiques que sont les CD et même les disques vinyles.

