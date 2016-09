Souvenez-vous, c'était en 2003. Michel Ancel, créateur de «Rayman», lançait pour le compte d'Ubisoft une nouvelle franchise vidéoludique triple A «Beyond Good and Evil». Le jeu vidéo était ambitieux et un peu bizarre parce que basé sur un couple improbable, Jade, une aventurière photographe et Pey'j, un cochon gronchon confrontés à une dictature extraterrestre. Fort bien accueilli par la critique et intensément promu par son éditeur, le jeu n'avait pas connu le succès escompté, d'estime tout au plus. En 2008, tout paraissait oublié. Ubisoft diffuse pourtant la bande-annonce, un teaser plutôt, de «Beyond Good and Evil 2», les médias invités au Louvre cette année-là en rugissent de plaisir. Mais, depuis, silence radio. Des rumeurs, que des rumeurs et quelques vagues promesses.

En 2016, le mardi 27 septembre pour être précis, Michel Ancel, créateur de la franchise remet la briquette tant attendue en postant un dessin sur son compte Instagram. On y voit un énigmatique barbu avec un cochon sur le dos et on y lit en anglais «quelque part dans le système 4, merci #ubisoft pour rendre cela possible». Les références sont trop évidentes pour laisser planer le doute, la suite d'un jeu devenu culte, est enfin sur les rails.

Et de là à croire que cette arlésienne sera présentée prochainement en tant qu'exclusivité pour la toute prochaine console de Nintendo (nom de code NX), il n'y a qu'un pas que nous nous garderons de franchir. Le plaisir de savoir que Pey'j respire encore suffit. Mais un gros poilu à la place de Jade, franchement... (Le Matin)