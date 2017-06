Selon le professeur bernois Samuel Fankhauser, qui enseigne à la London School of Economics à Londres, le scénario le plus réaliste voudrait que la première ministre Theresa May quitte son poste dès la semaine prochaine en nommant dans la foulée son successeur. Mme May semble au contraire plutôt vouloir s'accrocher au pouvoir et tenter de former un nouveau gouvernement. A court ou moyen terme, «ce sera techniquement difficile» pour elle de gouverner sans majorité, estime l'expert.

M. Fankhauser ne croit pas à un gouvernement de grande coalition. «Cette mission semble aujourd'hui compliquée et compromise» pour Mme May et son parti, a-t-il affirmé vendredi, interrogé par l'ats à Londres.

Une fois les résultats du scrutin connus, la première ministre a martelé qu'elle souhaitait «la stabilité pour la Grande-Bretagne», mais sans majorité «ce sera techniquement difficile». Au début des années 90, le conservateur John Major avait pu gouverner alors que son parti était minoritaire, «mais les négociations qui débuteront prochainement sur le Brexit changent la donne», observe-t-il.

Campagne désastreuse

Selon l'expert, le faible résultat obtenu par les Tories «est probablement dû en grande partie à sa mauvaise campagne». Le fait que Mme May ait refusé de débattre avec son rival travailliste Jeremy Corbyn à la télévision n'a certainement pas joué en sa faveur, selon lui.

A l'inverse, le Labour a su mobiliser les jeunes électeurs sur le thème de l'espoir et pour moins d'austérité. «Les Britanniques en ont marre des coupes dans les budgets. Sans compter qu'un effet 'anti Brexit' en a poussé beaucoup, notamment les jeunes, à glisser leur bulletin dans l'urne», explique M. Fankhauser.

Souvenir cuisant

M. Corbyn a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas former de coalition avec d'autres partis pour gouverner si d'aventure Theresa May démissionnait. «Le souvenir de la cuisante défaite des libéraux démocrates (Lib Dem) lors des élections de 2015 - ils avaient perdu 50 sièges après s'être alliés avec les conservateurs (2010-2015) - est encore dans les mémoires», rappelle le professeur bernois.

D'autre part, M. Corbyn est beaucoup moins pro-Union européenne que les Lib Dem qui souhaiteraient, eux, remettre la question du Brexit sur le tapis en organisant un nouveau référendum, conclut-il. (ats/nxp)