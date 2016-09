Un adolescent a été condamné jeudi à Singapour à un mois et demi de prison ferme pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux des messages insultant musulmans et chrétiens, un peu plus d'un an après une autre sanction semblable.

Amos Yee, 17 ans, avait publié entre novembre 2015 et mai dernier une série de messages comme «si vous êtes musulmans, vous êtes retardés» et d'autres contenant des propos plus obscènes à l'égard des musulmans et des chrétiens.

L'adolescent a «délibérément choisi de nuire en utilisant des mots insultants et des gestes blasphématoires» pour blesser les sentiments des musulmans et chrétiens, a déclaré le président du tribunal singapourien, Ong Hian Sun.

Amende aussi

Amos Yee, qui devra purger sa peine à compter du 13 octobre, a également été condamné à une amende de 2000 dollars de Singapour (1.300 euros).

Cette affaire montre «qu'on peut être condamné à de la prison à Singapour quand on critique l'islam, même quand on est un enfant», a déclaré l'adolescent à des journalistes à sa sortie du tribunal.

En juillet 2015, Amos Yee avait été condamné à un mois de prison pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo très critique à l'égard de Lee Kuan Yew, père fondateur du Singapour moderne, décédé en mars de la même année.

Singapour, une importante place financière asiatique, est connue pour sa législation très sévère réprimant crimes et délits.

(afp/nxp)