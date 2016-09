Mahmoud Ahmadinejad a été dissuadé de se présenter par l'ayatollah Ali Khamenei. Il avait rencontré le guide suprême le 30 août. «Me pliant aux souhaits du chef de la révolution, je n'ai pas l'intention de participer à l'élection de l'an prochain», écrit mardi l'ancien président iranien dans une lettre à l'ayatollah Khamenei, publiée sur son site internet.

Lundi, le guide suprême, sans jamais prononcer le nom d'Ahmadinejad, avait déclaré: «Un certain monsieur est venu me voir, pour son propre intérêt et pour l'intérêt du pays, je ne lui ai pas dit de ne pas participer (à la présidentielle), mais que ce n'était pas dans l'intérêt du pays». Le guide a le dernier mot dans les grandes affaires du pays, tant nationales qu'internationales et ses consignes sont respectées.

L'actuel président modéré Hassan Rohani, élu en 2013, devrait solliciter un dernier mandat de quatre ans auprès des électeurs. Les conservateurs tentent de s'unir pour soutenir un seul candidat face à M. Rohani. Le maire de Téhéran, Mohammad Bagher Ghalibaf, pourrait à nouveau se lancer dans la course, après avoir été déjà candidat à deux reprises, en 2005 et 2013. (ats/nxp)