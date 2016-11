Plusieurs pays d'Amérique centrale ont ressenti jeudi un puissant séisme d'une magnitude de 7,2 enregistré dans l'océan Pacifique. Une alerte au raz-de-marée a été lancée.

Selon le centre de veille géologique américain (USGS), le séisme s'est produit à une profondeur de 33 km et à plus de 150 km au sud-sud-ouest de la ville de Puerto Triunfo au Salvador.

Le centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique a signalé la possibilité de vagues dangereuses dans un rayon de 300 km autour de l'épicentre.

