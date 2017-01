L’avocate de Johnny Depp a demandé à un juge de Los Angeles de rejeter au plus vite la «tentative gênante» d'Amber Heard d’obtenir plus d’argent que les 7 millions de dollars prévus par leur accord de divorce.

Leur bataille judiciaire a repris de plus belle récemment quand Amber Heard a accusé la star de Pirates des Caraïbes de ne pas avoir payé une partie du montant dans le délai imparti par leur accord - ce qui suspend la procédure de divorce. Elle chercherait donc à renégocier la somme qui devrait lui être versée pour obtenir un plus gros chèque. La représentante légale de Johnny Depp, Laura Wasser, veut porter cette motion devant la cour.

Comme le rapporte «TMZ.com» qui a eu accès au dossier, Laura Wasser assure que la demande de la comédienne est «une tentative flagrante de faire durer son quart d’heure de gloire» et ajoute qu’il s’agit clairement d’une «tentative gênante de décrocher des frais d’avocats supplémentaires et non justifiés».

Amber Heard n’est pas la seule qui cherche à couvrir ses frais d’avocats. En décembre, Johnny Depp a demandé à son ex de payer ses 100'000 dollars de frais d’avocats. Il a également demandé la permission de déduire cette somme du prochain paiement qu’il doit à l’actrice, si celle-ci ne lui verse pas l’argent dans les temps. Une audience pour sa requête est prévue le 13 janvier. (Le Matin)