La Suisse a fait part de sa consternation à la Turquie après l'«événement tragique» commis dans la nuit du Nouvel An à Istanbul. Le gouverneur de la ville turque a affirmé qu'il s'agissait d'une attaque terroriste, qui a fait au moins 35 morts et plus de 40 blessés. L'ambassade suisse en Turquie est en contact avec les autorités locales, pour savoir si des Suisses figurent parmi les victimes, a indiqué tôt dimanche matin le Département fédéral des affaires étrangères dans un communiqué.

Double attentat meurtrier à Istanbul Une attaque à la voiture piégée a fait près de quarante morts et plus de 160 blessés. Les explosions ont eu lieu à proximité du stade de football du club de Besiktas.

La Maison Blanche a condamné «l'horrible» attaque contre la discothèque d'Istanbul qui a tué 35 personnes et blessé 40 autres qui fêtaient le Nouvel An. «Les Etats-Unis condamnent dans les termes les plus vifs l'horrible attaque terroriste contre une discothèque d'Istanbul», a déclaré Ned Price, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. «De telles atrocités perpétrées sur des innocents venus pour la plupart célébrer le Nouvel An souligne la sauvagerie des assaillants».

L'attaque menée dans une discothèque d'Istanbul pendant la célébration du Nouvel An a fait 39 morts, dont au moins 16 étrangers, et son auteur est toujours recherché, a indiqué dimanche le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu. Selon le ministre, 21 victimes ont d'ores et déjà identifiées et parmi elles figurent 16 étrangers et cinq Turcs. L'attaque a aussi fait 69 blessés, dont quatre grièvement atteints, a-t-il ajouté.

Un précédent bilan communiqué par le gouverneur d'Istanbul faisait état de 35 morts, mais n'évoquait pas de victimes étrangères. «Les recherches pour retrouver le terroriste sont toujours en cours. J'espère qu'il va être rapidement capturé», a ajouté le ministre.

Prisée des étrangers

L'assaillant a ouvert le feu après minuit dans une des boîtes de nuit les plus célèbres d'Istanbul, le Reina, où des centaines de personnes célébraient le Nouvel An.

Selon la chaîne d'information NTV, plusieurs des 700 à 800 personnes présentes dans la boîte de nuit stambouliote Reina. Située sur la rive européenne d'Istanbul, elle est très prisée des touristes étrangers. Le Département fédéral des affaires étrangères a indiqué dans un communiqué être en contact avec les autorités turques pour savoir si des Suisses figurent parmi les victimes. (ats/afp/nxp)