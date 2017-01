L'opération militaire «a débuté dans les zones occidentales (de la province) d'Al-Anbar pour les libérer de Daech» (acronyme en arabe de l'EI), a affirmé un lieutenant.

L'offensive est dirigée par la 7e division de l'armée, des unités de la police et des combattants de tribus locales, soutenus par l'aviation de la coalition internationale sous commandement américain, a précisé le lieutenant Qassem Mohammedi, l'un des commandants de l'opération.

«Nos forces ont commencé à avancer depuis Haditha en direction de Aanah», a indiqué M. Mohammedi. Cette localité est la première cible de l'opération, suivie de celles de Rawa et de Al-Qaïm (330 km au nord-ouest de Bagdad), les plus à l'ouest du pays sur les rives de l'Euphrate.

Située à 200 km au nord-ouest de Bagdad, Haditha est la troisième ville de la vaste province d'Al-Anbar et se trouve près du deuxième plus grand barrage hydraulique du pays. Elle a été la cible de nombreuses attaques djihadistes depuis l'offensive fulgurante de l'EI en juin 2014. Mais les tribus locales ont réussi à contrer ces agressions.

Sécurité précaire

En 2016, les forces irakiennes ont repris à l'EI de vastes pans de la province d'Al-Anbar, notamment son chef-lieu Ramadi et la ville de Fallouja. La sécurité dans cette large région désertique frontalière de la Syrie, la Jordanie et l'Arabie saoudite reste cependant précaire et des djihadistes circulent toujours dans la province.

Des dizaines de milliers de membres des forces irakiennes sont actuellement mobilisés sur le front de Mossoul (nord), le dernier grand fief irakien des djihadistes. Ces derniers ont perdu plus de la moitié des territoires qu'ils avaient conquis lors de leur offensive fulgurante de juin 2014. (ats/nxp)