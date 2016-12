Au moins cinq personnes ont été tuées mercredi en banlieue sud de Tunis dans la collision entre un bus de transport public et un train, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Plus de cinquante blessées sont à déplorer.

L'accident est survenu vers 6 heures. L'autocar appartenant à la société régionale de transport de Nabeul (50 km au sud de Tunis) a été coupé en deux par la violence du choc sur la voie ferrée, à hauteur de Sidi Fathallah, à une dizaine de km de la capitale, selon la même source.

L'identité des cinq victimes décédées n'a pas été communiquée. D'après le ministère, 52 blessés ont été hospitalisés dans divers établissements du Grand Tunis. Parmi eux figurent huit militaires, a affirmé la radio privée Mosaïque FM.

Dangers sur la route

«Nous avons ouvert une enquête pour connaître les circonstances et définir les responsabilités», a indiqué le directeur de la communication de la Société nationale des chemins de fer, Hassen Miaadi. La société «renouvelle son appel à tous les usagers de la route à plus de vigilance quand ils traversent les passages à niveau et au respect des feux de signalisation», a-t-il ajouté.

Selon «les premières constatations sur le terrain, les feux de signalisation et les barrières de sécurité étaient hors service», a déclaré sur Mosaïque FM le porte-parole du tribunal de première instance de Ben Arous (sud de Tunis), Moez Bouraoui. «Cette défaillance est à l'origine de la collision».

Le président Béji Caïd Essebsi, qui s'est rendu au chevet de victimes à l'hôpital des grands brûlés de Ben Arous, s'en est offusqué. «On m'a dit que les feux de signalisation ne marchaient pas depuis plus de 15 jours, ceci n'est pas normal. Il faut définir les responsabilités. Il faut en finir avec la fainéantise. C'est la responsabilité de tous», a-t-il clamé.

Vols de barrières

Le ministre des Transports Anis Ghedira a évoqué le «problème que constitue la destruction et le vol des barrières. Nous devons organiser des campagnes de sensibilisation sur l'importance de ces équipements qui protègent les vies».

Fin août, 16 personnes sont mortes et 85 ont été blessées dans l'un des pires drames de l'insécurité routière du pays, lorsqu'un semi-remorque est entré en collision avec un bus de transport public et une quinzaine de voitures à Kasserine (centre).

Plus d'un millier de personnes décèdent chaque année sur les routes de Tunisie, un pays de 11 millions d'habitants. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il s'agit du pays d'Afrique du nord le plus touché par la mortalité routière après la Libye.

Collision entre un train et un bus à Jbel Jloud : le bilan s’alourdit https://t.co/zu0ZPAEmy5 pic.twitter.com/HnG5phzqhr — Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) 28 décembre 2016

(afp/nxp)