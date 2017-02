Le père d'un Egyptien soupçonné d'être l'homme ayant attaqué vendredi à la machette des militaires au musée du Louvre à Paris a dit croire samedi en l'innocence de son fils qui n'avait montré selon lui aucun signe de radicalisation.

Reda El-Hamahmy, un général de police à la retraite, a déclaré à l'AFP qu'il pensait que le suspect de l'attaque était son fils, Abdallah El-Hamahmy, qui n'a plus eu de contact avec sa famille depuis vendredi. Les enquêteurs tentent toujours d'établir formellement l'identité de cet homme, inconnu de la police.

«Nous l'aimons tous»

Selon son père, Abdallah El-Hamahmy travaille comme directeur commercial à Charjah, aux Emirats arabes unis, et «s'était rendu en voyage d'affaires (à Paris). Et à la fin, il est parti visiter le musée (du Louvre). Il était censé repartir samedi», a dit M. Hamahmy. «C'est un garçon simple. Nous l'aimons tous», a-t-il ajouté, affirmant qu'il n'avait détecté aucun signe de radicalisation chez son fils.

Le procureur de la République de Paris, François Molins, a déclaré vendredi qu'un Egyptien de 29 ans était soupçonné d'être l'auteur de l'attaque à la machette contre des militaires à l'entrée du musée du Louvre.

Femme enceinte

L'assaillant présumé, résidant aux Emirats arabes unis, était entré en France avec un visa touristique le 26 janvier par un vol en provenance de Dubaï, selon la même source. L'homme a été blessé par balles par un militaire lors de l'attaque. Il s'agit d'«un acte dont le caractère terroriste ne fait guère de doute», a déclaré le président français François Hollande.

«La version du gouvernement français n'est pas logique. Il fait 1m65 et il a attaqué quatre gardes? Et au bout du compte, ils n'ont rien trouvé dans ses sacs», a dit le père du suspect. «La sécurité nationale (la police) est venue hier pour obtenir des informations sur lui, et je leur ai donné ce que j'ai», a-t-il ajouté.

Abdallah El-Hamahmy est marié et son épouse, enceinte, se trouve en Arabie saoudite avec leur fils de sept mois, selon le père du suspect. (AFP/nxp)