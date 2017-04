Les forces de l'ordre italiennes ont lancé samedi soir une vaste chasse à l'homme contre «Igor le Russe», un criminel soupçonné d'avoir commis au moins deux meurtres en une semaine dans le nord-est du pays.

Les recherches ont duré toute la nuit et se poursuivaient dimanche avec la participation de nombreux policiers et carabiniers et membres des forces spéciales dans une zone à l'est de Bologne, en Emilie-Romagne, précisent les médias de la péninsule.

Deux meurtres

Le criminel présumé d'une quarantaine d'années, Igor Vaclavic, surnommé «Igor le Russe» par les médias, est peut-être Russe, mais provient peut-être de l'ex-Yougoslavie et a utilisé de nombreux faux noms ces dernières années en Italie où il a été arrêté à plusieurs reprises, selon les journaux.

Il est soupçonné d'avoir tué il y a huit jours un barman qui a tenté de s'opposer à une attaque à main armée dans la petite localité de Budrio, près de Bologne.

Les forces de l'ordre le soupçonne également d'avoir tué samedi soir un volontaire de la police locale et d'avoir grièvement blessé un autre au cours d'un banal contrôle d'identité. Il aurait abandonné alors le véhicule sur lequel il se trouvait pour se lancer à pied dans une zone marécageuse et boisée où se trouverait son abri.

Plusieurs surnoms

Igor Vaclavic a plusieurs autres surnoms, «le ninja», en raison de plusieurs attaques avec un arc et des flèches qui lui sont attribuées, alors qu'il avait le visage caché par un bonnet noir, ou «le loup solitaire».

Selon les médias ce serait un ex-militaire, «un soldat entraîné pour tuer», écrit La Repubblica. «Il n'a pas besoin d'armes, lui-même est une arme», a déclaré son ex-avocat, Stefania Smanio, citée par le journal. (afp/nxp)