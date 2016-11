Dans une lettre rendue publique hier, et cosignée par le sénateur républicain Elijah Cummings, la sénatrice démocrate du Massachusetts demande aux autorités fédérales d'enquêter sur le fait que Trump pourrait déjà utiliser sa position publique pour ses gains personnels, rapporte le site Vox.

On sait déjà que Trump a demandé un permis de construction lors de son premier rendez-vous avec le président argentin ou que sa fille Ivanka était présente à une réunion avec le premier ministre japonais alors qu'elle est censée gérer un blind trust (organisme indépendant de gestion d'actifs) des affaires du président.

Mais ce n'est peut-être pas tout et Warren et Cummings aimeraient que le gouvernement se renseigne rapidement sur l'ampleur des abus. Ils demandent notamment si les activités commerciales de Trump ont une influence sur les positions de son administration. Et la lettre demande au Government Accountability Office, organisme d'audit du Congrès, d'investiguer la manière dont Trump utilise les 10 millions de francs réservés au travail de transition (ces millions sont alloués à chaque changement de présidence).

Car cela pourrait n'être que le début de quatre ans de conflit. Trump aura bientôt le contrôle d'un vaste réseau de moyens administratifs et de ressources financières quasiment illimitées et il pourrait étendre son empire commercial et jouer avec les limites de la Constitution sur les cadeaux des gouvernements étrangers.

Mais s'il n'y a aucun moyen pour les démocrates au Congrès d'empêcher Trump de profiter de sa position pour ses intérêts personnels, note le journaliste du magazine «New York» Eric Levitz, cette lettre est une première tentative de clarifier les faits. (Le Matin)