Le département américain de la Justice a fait appel samedi soir de la décision d'un juge fédéral bloquant l'application du décret migratoire signé il y a huit jours par Donald Trump et rouvrant les portes des Etats-Unis aux ressortissants de sept pays musulmans.

«Parce que l'interdiction (pour les ressortissants de sept pays musulmans d'entrer aux Etats-Unis, ndlr) a été levée par un juge, beaucoup de personnes mauvaises et dangereuses pourraient se déverser dans notre pays. Une décision terrible», avait tweeté peu auparavant le nouveau président américain.

Because the ban was lifted by a judge, many very bad and dangerous people may be pouring into our country. A terrible decision — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 février 2017

Donald Trump avait ensuite surenchéri en estimant dans un autre tweet que «les méchants sont très contents».

The judge opens up our country to potential terrorists and others that do not have our best interests at heart. Bad people are very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 février 2017

Le juge fédéral de Seattle James Robart avait émis vendredi soir une injonction temporaire valable sur l'ensemble du territoire américain, le temps qu'une plainte déposée lundi par le ministre de la Justice de l'Etat de Washington soit examinée sur le fond. Les conséquences de la décision du juge Robart se sont traduites dès samedi par un renversement - au moins temporaire - des restrictions imposées par le décret.

«Où va notre pays?»

Le ministère de la Sécurité intérieure a affirmé à l'AFP «qu'en accord avec la décision du juge» il avait «suspendu toutes les actions qui mettent en oeuvre» le décret. Les contrôles aux frontières, précise Gillian Christensen, un porte-parole du ministère, s'en tiendront jusqu'à nouvel ordre «aux procédures habituelles».

«L'opinion de ce soi-disant juge, qui en gros prive notre pays de sa police, est ridicule et sera cassée!», avait prévenu Donald Trump dans une première salve de tweets samedi matin.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 février 2017

«Où va notre pays quand un juge peut arrêter une interdiction de voyager faite pour des raisons de sécurité intérieure et quand n'importe qui, même avec des mauvaises intentions, peut entrer aux Etats-Unis», avait-il tweeté à nouveau samedi après-midi.

What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into U.S.? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 février 2017

«Se précipiter à l'aéroport»

La diplomatie américaine a de son côté annoncé être revenue sur la suspension de quelque 60'000 visas. «Nous avons renversé la révocation provisoire des visas entraînée par le décret présidentiel 13769. Les personnes munies de visas qui n'ont pas été physiquement annulés peuvent désormais voyager si le visa est valide», a expliqué une porte-parole du Département d'Etat dans un communiqué. Les vols à travers le monde en direction des Etats-Unis acceptaient de nouveau les ressortissants des sept pays visés par le décret.

Ce dernier, qui a engendré une vague d'indignation et de protestations à travers le monde, fermait les portes des Etats-Unis pendant trois mois aux ressortissants d'Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, et Yémen, le temps que les autorités américaines revoient leur dispositif anti-terroriste. Il prévoyait également l'interdiction de tous les réfugiés, ainsi que celle des Syriens indéfiniment.

Lufthansa, Etihad, Emirates, Swiss, Qatar Airways ou encore Air France ont changé leur fusil d'épaule du jour au lendemain. «On applique immédiatement la décision de justice prise cette nuit», a assuré à l'AFP un porte-parole d'Air France.

Il est «clair que les personnes qui étaient formellement visées par l'interdiction peuvent désormais voyager et être admises aux Etats-Unis», a confirmé à l'AFP Peter Spiro, professeur de droit à l'université Temple de Philadelphie. Son conseil: «se précipiter à l'aéroport et embarquer sur le prochain vol» car, pense-t-il, la réponse de la Maison Blanche peut arriver «très, très rapidement».

Bras de fer

La Maison Blanche, en effet, entend mener le bras de fer et faire appliquer le décret en dépit des condamnations jusque dans le camp républicain. En substance, la plainte déposée lundi par le ministre de la Justice de l'Etat de Washington, Bob Ferguson, estime que le décret va à l'encontre des droits constitutionnels des immigrés car il cible spécifiquement les musulmans.

Le décret s'est traduit le week-end dernier par l'interpellation dans les aéroports de 109 personnes résidant légalement aux Etats-Unis, tandis que des centaines d'autres n'avaient pas pu embarquer dans leurs avions.

La colère reste intacte à travers le monde une semaine après la signature du décret, et plusieurs milliers de personnes ont manifesté encore samedi de Washington à Paris, en passant par Londres et Berlin.

Manifestations anti-Trump

«C'est important de regarder les côtés positifs, mais en même temps Trump est au pouvoir pour quatre ans», s'inquiète devant la Maison Blanche Maryam al-Hassani, manifestante américano-irakienne de 18 ans. «Nous devons continuer d'agir», souffle-t-elle, keffieh autour du cou.

A New York, où les manifestations anti-Trump sont devenues quasi-quotidiennes, quelque 3000 personnes ont répondu à l'appel de la communauté homosexuelle pour témoigner de leur solidarité avec les musulmans et tous ceux qui pourraient être affectées par le décret promulgué le 27 janvier.

Deux mille manifestants ont également défilé samedi soir à West Palm Beach, en Floride, tout près de la résidence de Mar-a-Lago où Donald Trump passe le week-end avec sa famille. (AFP/nxp)