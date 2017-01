Des centaines de touristes étaient bloqués jeudi à Bali, île la plus touristique d'Indonésie, à la suite de l'annulation de vols de la compagnie Tigerair Australia accusée par les autorités indonésiennes d'avoir enfreint la réglementation locale.

Six vols reliant l'Australie à l'Indonésie jeudi et vendredi ont été annulés par la compagnie australienne à bas coûts, contrainte de procéder aux premières annulations dès mercredi, a-t-elle indiqué. Environ 700 passagers étaient touchés par les annulations jeudi, et autant la veille, selon la société australienne de télédiffusion.

Cette situation a été provoquée par la décision du ministère indonésien des Transports d'«imposer de nouveaux critères administratifs pour opérer les vols entre Bali et l'Australie», a ajouté Tigerair.

En vertu de ces nouvelles règles, la compagnie n'aurait pas dû mettre en vente en Indonésie des billets pour ses vols charters. Seuls Virgin Australia, société mère de Tigerair Australia, était autorisée à vendre ces billets, selon la compagnie.

«Toutes les compagnies étrangères doivent se conformer aux mêmes règles», a indiqué un porte-parole du ministère des Transports, Agoes Soebagio, dans un communiqué, ajoutant que tous les vols de Tigerair Australia seraient annulés tant que la compagnie ne se conformerait pas aux nouvelles règles. (afp/nxp)