Environ 45'000 personnes selon la police, 70'000 selon les syndicats, ont manifesté jeudi à Bruxelles pour protester contre les mesures d'économie du gouvernement, dirigé par le libéral francophone Charles Michel.

Le cortège a traversé le centre de la capitale belge, de la gare du Nord à celle du Midi, sans incident majeur. La police a fait état de graffitis tagués sur la façade du Parti socialiste francophone (PS), pourtant dans l'opposition, et du bris d'une vitre d'un bureau de poste.

Il s'agissait de la quatrième manifestation nationale inter-professionnelle depuis l'arrivée au pouvoir, il y a deux ans, de la coalition de quatre partis de droite – trois néerlandophones (dont le parti nationaliste flamand N-VA) et un francophone, la formation libérale Mouvement réformateur (MR) du Premier ministre Charles Michel.

La dernière grande manifestation nationale le 24 mai dernier avait rassemblé environ 60'000 protestataires. Elle avait été perturbée en fin d'après-midi par des casseurs.

Transports publics perturbés

En raison de la participation des personnels des transports en commun à la manifestation, ceux-ci devraient rester perturbés jusqu'en fin de soirée à Bruxelles et en province. Plusieurs services de l'administration et de l'enseignement ont également aussi été affectés.

Les syndicats FGTB, de tendance socialiste, CSC (chrétiens) et CGSLB (de tendance libérale) dressent un bilan très négatif de la situation actuelle que vivent les Belges: «Factures plus élevées, protection sociale réduite, travailler plus et plus longtemps pour moins et de manière toujours plus flexible. Distribution de cadeaux aux grosses fortunes et aux entreprises.»

La législation sur le travail est particulièrement dans le collimateur des syndicats parmi ces réformes d'inspiration libérale. «Ce gouvernement est le plus antisocial de ces trente dernières années», a dénoncé le président de la FGTB, Rudy De Leeuw, lors d'une prise de parole au départ de la manifestation.

Salaires et retraites en jeu

Dès son arrivée au pouvoir, en octobre 2014, le gouvernement Michel avait hérissé les partenaires sociaux avec des mesures comme le gel temporaire des salaires ou le report de 65 à 67 ans de l'âge de la retraite à l'horizon 2030, contre lesquelles les syndicats ont organisé une série d'actions et de manifestations. En revanche, le mot d'ordre de grève générale prévue le 7 octobre a été levé.

La Belgique, où règne depuis des décennies une tradition de compromis entre les représentants du patronat et des salariés, connaît un durcissement du dialogue social depuis l'entrée en fonction de la coalition dirigée par M. Michel.

S'exprimant jeudi devant la Chambre des députés, le chef du gouvernement a assuré qu'il faisait preuve d'une «grande ouverture aux partenaires sociaux», tout en soulignant la nécessité de mettre en oeuvre des réformes qui doivent faire de la Belgique un «pays moderne».

