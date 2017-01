Au moins cinq personnes ont péri lundi à cause d'une série de tornades qui balaient depuis quelques jours le sud-est des Etats-Unis. Des dizaines de milliers de personnes étaient en outre privées d'électricité au Texas et en Louisiane.

Quatre personnes sont mortes écrasées lorsqu'un arbre s'est abattu sur leur caravane dans l'Alabama, a déclaré le gouverneur de cet Etat. En Floride, un homme a été retrouvé noyé près de son véhicule lui-même sous les eaux à Mossy Head sur la côte du Golfe du Mexique, a rapporté la chaîne de télévision «The Weather Channel».

WEATHER DAMAGE: Severe storms damaged the Alabama Gulf Coast Zoo in Gulf Shores. Zoo says no animals dead. WKRG's Debbie Williams is there pic.twitter.com/uNyUC7694A