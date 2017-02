Qatar Airways a bouclé lundi le plus long vol commercial au monde, un trajet de 14'535 km entre Doha et Auckland réalisé en 16 heures 23 minutes, a annoncé la compagnie.

«Nous avons atterri à Auckland», a annoncé Qatar Airways dans un tweet après l'arrivée en Nouvelle-Zélande à 7H25 (18H25 GMT dimanche) du vol QR920, avec cinq minutes d'avance.

We’ve officially landed in New Zealand, the ‘Land of the Long White Cloud.’ Kia ora! #AucklandTogether pic.twitter.com/d0BNsWRU9f