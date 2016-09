Donald Trump a-t-il suffisamment de flair pour conduire les affaires des Etats-Unis ? En tout cas, ont remarqué les internautes, il a beaucoup reniflé lors de son premier débat l'opposant à Hillary Clinton.

Dès les premières minutes de la confrontation sur-médiatisée lundi soir, le candidat républicain est apparu gêné au niveau des sinus, ne pouvant réprimer des reniflements répétés. Ces manifestations sonores incongrues étaient très commentées mardi sur les réseaux sociaux, avec divers hashtags comme #Sniffles, #TrumpSniffles, #Trumpsniffling.

Here's the mashup of #TrumpSniffles I asked for. I love you internet! pic.twitter.com/lS5hVsPjEI