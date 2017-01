L'émirat de Dubaï a dévoilé lundi un nouveau méga-projet touristique avec la construction de la plus grande marina du Moyen-Orient, qui comprendra quelque 1400 mouillages pour yachts de luxe.

Le «Dubai Harbour» («Le port de Dubaï») comprendra également un port de croisière et un terminal pouvant accueillir 6000 passagers à la fois, a annoncé le gouvernement dans un communiqué.

Dubaï, où se trouve déjà la plus haute tour du monde, Burj Khalifa, a indiqué que le bâtiment majeur de ce nouveau projet serait une tour de 135 mètres, «Dubai Lighthouse» («le phare de Dubaï»), dotée d'un hôtel et d'un site d'observation.

Cette marina portera à 4400 la capacité totale d'accueil en yachts de l'émirat, selon le communiqué.

Elle sera construite dans le quartier luxueux de Dubai Marina, près d'une immense île artificielle en forme de palmier gagnée sur la mer.

La cité-Etat côtière s'est positionnée depuis plusieurs années comme une destination du tourisme et des affaires entre l'Europe et l'Asie, grâce à d'énormes investissements dans des centres commerciaux et des résidences de luxe. Elle a attiré 14,2 millions de touristes en 2015.

(afp/nxp)