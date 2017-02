Archipel, le festival des musiques d'aujourd'hui, célèbre l'art d'être ensemble du 24 mars au 2 avril à Genève. Il réaffirme le modèle social de la musique au travers de 19 événements publics, dont onze concerts, cinq spectacles et trois conférences.

Le festival a une thématique assez simple, qui se résume à un mot d'ordre: «ensemble», a relevé jeudi devant la presse le directeur général du festival Marc Texier. Dans une Europe qui se divise, les musiciens sont une sorte de modèle, de par leur façon de vivre, de voyager, d'ignorer les frontières, de collaborer et finalement de s'accorder pour atteindre une certaine harmonie.

Talents suisses

Marc Texier a souligné la vitalité de la musique contemporaine dans le pays: Archipel accueille pas moins de 17 ensembles suisses, dont beaucoup n'existaient pas il y a peu: Batida, Trio 46°Nord, Eklekto, Eunoia, neuverBand, Nikel, Proton, Ensemble vide notamment.

Avec eux, le festival propose 29 créations mondiales, la plupart commandées à son initiative ou celles de ses partenaires, ainsi que cinq créations suisses. Ces ensembles se mélangeront dans de nombreux concerts, a relevé Marc Texier. Ils permettront de découvrir le talent de 23 jeunes compositeurs de moins de 35 ans.

Académies de composition

Certains d'entre eux seront sélectionnés pour participer à des académies de composition, organisée avec Vortex, l'Orchestre symphonique Ose! et les Haute écoles de Genève et de Bâle. Importantes pour encadrer le passage à la vie professionnelle, le festival les renforce et en propose quatre cette année.

Le directeur s'est réjoui de la présence de la «starissime» compositrice finlandaise Kaija Saariaho qui encadrera un atelier de composition organisé avec l'Orchestre symphonique Ose! de Lyon et son directeur Daniel Kawka. Le concert sera quant à lui assuré par pas moins de 65 musiciens.

Théâtre, vidéo et cinéma

Pour le reste, Archipel se fait le reflet de la diversité de styles, formes et genres de 70 ans de musique moderne. Des traditionnels concerts de création pour ensemble contemporain avec électronique permettront de découvrir les nouvelles oeuvres d'auteurs tels que Dieter Ammann, Tristan Murail, Hugues Dufourt, William Blank, Stefano Gervasoni, Thomas Kessler et bien d'autres encore.

Célèbre toile d'Arnold Böcklin, l'Ile des Morts, dont s'est emparé Tristan Murail, en sera l'un des points d'orgue, à l'occasion des dix ans du Lemanic Modern Ensemble, a souligné Marc Texier.

Archipel explore aussi les domaines connexes de la vidéo, du cinéma, du théâtre et des installations: lors d'un ciné-concert, une musique de Carlos Grätzer pour saxophone, violoncelle et électronique accompagnera le western muet de Victor Söjstrom «Le Vent» (1928).

Salons de musique

Emmené par l'ensemble Vortex, le spectacle «Flash» mêlera vidéo, captation gestuelle et lumières synchronisées. L'Ensemble vide proposera une veillée onirique, sonore et littéraire autour de Virginia Woolf. Le temple de St-Gervais proposera «Ciclo del ritorno» de Giorgio Netti, une oeuvre totalement à l'écart du monde et des modes.

Les enfants ne sont pas oubliés avec le «Thé des poissons». Le Festival se terminera par une série de salons de musique à l'Alhambra, où le visiteur pourra notamment discuter avec les musiciens et les compositeurs.

Pas loin d'un million

Le budget de la manifestation se monte à un peu plus de 900'000 francs, dont 42% assumés par les pouvoirs publics et 58% par des fondations, fonds privés ou autres, a relevé son président Bernard Meier. Même s'il est bon, il sera compliqué à gérer, en raison du régime des 12e provisoires auquel la Ville de Genève est soumise.

L'édition 2017 d'Archipel est la première régie par la nouvelle convention 2017-2020. L'an dernier, le festival avait attiré 5200 personnes. (ats/nxp)