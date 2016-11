Depuis deux semaines, les longues files d'attente ne désemplissent pas devant les établissements bancaires de ce pays de 1,2 milliard d'habitants après la démonétisation brutale des billets de 500 et 1000 roupies (7.4/14,8 francs). Pour les plus impatients ou occupés, une start-up de New Delhi a trouvé une parade: payer une personne pour faire la queue pour eux. 90 roupies (1,3 franc) par heure, huit heures d'attente maximum.

L'entreprise BookMyChotu - «chotu» signifie «un garçon» en hindi -, qui proposait à la base d'embaucher des personnes pour des services ponctuels, s'est habilement adaptée à la pénurie d'argent liquide et à la ruée sur les banques qui frappe le pays. «Vous êtes à court d'argent ? Vous avez besoin d'embaucher quelqu'un pour faire la queue devant la banque/le DAB jusqu'à ce que se soit votre tour ?», demande une publicité sur le page Facebook de l'entreprise.

