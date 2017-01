Le nouveau secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a dit vouloir faire de 2017 «une année pour la paix», dans un message diffusé à l'occasion du Nouvel An et de son entrée en fonctions. M. Guterres succède au 1er janvier à Ban Ki-moon à la tête des Nations unies et hérite en particulier du lourd dossier de la guerre en Syrie.

«En cette première journée à la tête des Nations unies, une question me pèse sur le coeur: comment venir en aide aux millions d'êtres humains pris au piège de conflits ?», écrit M. Guterres. «En ce jour de l'An, je vous demande à tous de prendre avec moi cette résolution: engageons-nous à faire de la paix notre priorité absolue».

