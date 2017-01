Bachar el-Assad «est un dictateur, c'est un manipulateur», a déclaré mercredi François Fillon. Le candidat de la droite à la présidentielle française réagissait aux propos du président syrien qui a juge «bienvenue» la position sur la Syrie de M. Fillon.

«Je ne souhaite pas le maintien de Bachar al Assad au pouvoir. C'est un dictateur avec un passé sanglant, comme d'ailleurs son père et beaucoup d'autres dans la région», a déclaré le député Les Républicains (LR) dans une interview à BFMTV et RMC.

«Je dis simplement depuis (...) quatre ans, et les faits me donnent raison, que Bachar al Assad a le soutien de son peuple, sans doute autour de 25% à 30%, et que parce qu'il a le soutien d'une partie de son peuple, il a réussi à se maintenir», a-t-il justifié.

«La diplomate française et la diplomatie occidentale, en refusant l'idée même de parler avec le régime de Bachar al Assad, s'est exclue du conflit syrien. Maintenant nous sommes derrière les frontières et on regarde le spectacle des Russes, des Iraniens et des Turcs qui sont en train de régler la question syrienne sans nous. C'est un désastre et honnêtement pour la diplomatie française, c'est un camouflet», a estimé le candidat de la droite.

«Rhétorique bienvenue»

François Fillon a ajouté que le président syrien est «un manipulateur et j'attire l'attention des médias français sur le fait qu'il n'est pas forcément indispensable de se prêter aux manipulations de Bachar el-Assad».

Dans un entretien diffusé lundi par plusieurs médias français, Bachar el-Assad avait jugé «bienvenue» la «rhétorique (de M. Fillon) concernant les terroristes ou, disons, la priorité du combat contre le terrorisme sans s'ingérer dans les affaires des autres pays».

François Fillon avait déclaré mi-novembre, lors d'un débat télévisé entre candidats à la primaire de la droite, qu'il rouvrirait «au moins un poste diplomatique à Damas pour avoir un canal de discussions avec le régime syrien» s'il était élu et que le régime de Damas offrait le meilleur rempart contre le djihadisme pour les chrétiens d'Orient.

Le candidat de la droite la présidentielle entretient de bonnes relations avec Vladimir Poutine, allié du régime syrien. (ats/nxp)