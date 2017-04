François Fillon, empêtré dans des affaires, a été enfariné jeudi par un jeune homme à son arrivée à un meeting à Strasbourg (est), ont constaté des journalistes de l'AFP.

Alors que l'ancien Premier ministre s'avançait vers la tribune pour prononcer un discours, un homme au crâne rasé qui portait un tee-shirt «Les étudiants avec Fillon» pour se faire passer pour un militant, a déversé sur lui un paquet rempli de farine, avant de se faire plaquer au sol par les services de sécurité.

François Fillon a été enfariné à Strasbourg pic.twitter.com/TDZ5xQ5rL6 — BFMTV (@BFMTV) 6 avril 2017

Selon un journaliste présent lors de l'«agression», les deux «enfarineurs» ont été exfiltrés par la sécurité des Republicains avant d'être remis à la police.

#strasbourg #fillon enfariné lors de son meeting.. les deux "enfarineurs" exfiltrés par la sécurité des republicains et remis à la police — DAVID BRUNET (@Cnews_GrandEst) 6 avril 2017

«Ce qui ne tue pas rend plus fort»

«Je suis la cible d'un acharnement impitoyable», a réagi François Fillon devant le public. «Ils essayent tout pour me décourager, même les plus minables arguments. J'espère au moins que la farine était française», a-t-il poursuivi en souriant. «Mais, mes amis, ce qui ne tue pas rend plus fort», cette force, «je la mettrai au service des Français qui ont bien besoin d'un vrai chef d'Etat après la présidence hésitante de François Hollande», a-t-il ajouté.

Inculpé mi-mars dans une affaire d'emplois présumés fictifs de sa famille, notamment pour détournement de fonds publics, M. Fillon est régulièrement pris à partie, lors de ses déplacements, par des manifestants qui souvent l'accueillent avec des bruits de casseroles.

Ses démêlés avec la justice lui ont coûté la place de favori et il est désormais nettement distancé dans les sondages par la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ancien ministre du président socialiste François Hollande, repositionné au centre.

En décembre, l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls avait lui aussi eu droit à un enfarinage à Strasbourg, alors qu'il était en campagne pour la primaire socialiste. (AFP/nxp)