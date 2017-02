Plusieurs milliers de personnes se sont réunies samedi aux abords de l'ambassade des Etats-Unis à Londres. Elles manifestaient contre le décret pris par Donald Trump pour interdire temporairement l'accès du territoire américain aux réfugiés ainsi qu'aux ressortissants de sept pays peuplés majoritairement de musulmans.

Les manifestants brandissaient des banderoles noires avec des taches de sang, frappées de slogans comme «Non à Trump, non à la guerre!» ou encore «Trump: relation particulière? Dites non!». Le rassemblement était organisé par le groupe «Stop the War coalition».

Le président Trump a signé voici un peu plus d'une semaine un décret suspendant pour quatre mois la venue de réfugiés aux Etats-Unis et interdisant pour trois mois l'entrée sur le sol américain de ressortissants de Syrie et de six autres pays du monde musulman. Vendredi, un juge fédéral de Seattle a bloqué temporairement l'application de ce décret.

En Grande-Bretagne, nombreux sont ceux qui restent en colère contre ce décret qu'ils jugent discriminatoire et contre le temps qu'a mis le gouvernement britannique pour le critiquer. (ats/nxp)