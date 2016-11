Avec la fin de la primaire de la droite, la guerre froide qui oppose en coulisses François Hollande et Manuel Valls autour de la candidature socialiste en 2017 arrive dans sa phase décisive, à moins de trois semaines de la décision du président sortant.

«Il faut que ça aille mieux» : en six mots dans Libération, passés sous les fourches caudines des relectures ministérielles, Stéphane Le Foll a confirmé pour la première fois publiquement mardi que les relations entre le président et le Premier ministre étaient pour le moins tendues.

Entre rumeurs d'appel contre François Hollande ou pour Manuel Valls, guerre d'influence au Parlement, petites phrases assassines des entourages, la tension a atteint ces dernières semaines son paroxysme. «Les hollandais portent désormais une kalachnikov en bandoulière», lâche un vallsiste du premier cercle.

Valls «très déterminé» à «ne pas abandonner la gauche»

Manuel Valls, qui développe depuis plusieurs semaines ce qui ressemble de plus en plus à un programme présidentiel, y a ajouté mercredi soir un chapitre en précisant dans une tribune aux Echos sa vision d'une «mondialisation au service des peuples».

Dans une interview à Paris-Normandie publiée vendredi, le Premier ministre, interrogé sur ses ambitions présidentielles pour 2017, se dit même «très déterminé» à «ne pas abandonner la gauche».

Quant à une possible candidature de François Hollande début décembre, le Premier ministre n'exprime aucun souhait en ce sens et formule même trois «exigences» pour que cette candidature soit possible: «tenir compte du seul intérêt de la France, de la gauche et de sa famille politique».

Pression maximale

Le Premier ministre, qui s'inquiète de la capacité du président à créer un «choc positif» en se présentant, essaie de mettre une pression maximale pour le convaincre de renoncer. «Pour ma part, je n'ai renoncé à rien», a-t-il confié à des proches cette semaine.

«Si le président pense que de toute façon il est candidat, que je serai derrière lui, que j'irai coller des affiches, parler dans le train, faire des déambulations, là c'est non. Je me poserai la question de ce que je devrai faire», a-t-il prévenu, selon les mêmes sources.

Dans une majorité déboussolée par l'effet désastreux des confidences de François Hollande dans «Un président ne devrait pas dire ça...», des proches de Manuel Valls ne cachent plus leur mission «stop Hollande», entamée plus discrètement il y a quelques semaines.

«Nous sommes nombreux à poursuivre le même objectif, avec détermination, avec sérieux : faire en sorte que François Hollande renonce à être candidat à sa propre succession», a ainsi asséné dans Le Figaro jeudi Malek Boutih, député de l'Essonne, il est vrai coutumier de sorties acerbes contre Hollande.

Fillon, une opportunité?

«Valls a totalement envie d'y aller. Il est totalement lié à la décision du président. Ca doit être terrible pour lui, c'est tout ce qu'il déteste», résume un ministre non aligné. «Coincé entre Macron et Hollande, comme un lion dans la cage, il est fou de ne pouvoir rien faire», glisse un autre.

De leur côté, les proches du président voient la victoire probable de François Fillon à droite comme une opportunité, face à une «droite dure» qui se revendique de Margaret Thatcher.

La petite baisse du chômage en octobre est aussi une bonne nouvelle pour le chef de l'Etat, qui a lié sa candidature à la fameuse «inversion de la courbe». «La bataille porte ses fruits», s'est-il réjoui jeudi soir.

Aubry et Taubira attendues

Deux autres étapes devraient peser sur le bras de fer Hollande-Valls samedi : la stratégie des radicaux de gauche pour la présidentielle ainsi qu'une réunion autour de Martine Aubry samedi à Bondy (Seine-Saint-Denis).

Christiane Taubira - dont certains à gauche rêvent qu'elle soit candidate si François Hollande renonce - Claude Bartolone, le «frondeur» Christian Paul mais aussi le communiste Olivier Dartigolles ou l'écologiste Pascal Durand seront de la partie.

Alors que Manuel Valls avance ses pions sur le volet programmatique, celui préparé par le commando de campagne de François Hollande - Guillaume Bachelay, Vincent Feltesse, Julien Dray - reste bien gardé dans les murs de l'Elysée. «On nous dit qu'ils bossent, mais il n'y a rien qui sort !», s'alarme le même ministre : «s'ils travaillaient, ça se verrait».

(afp/nxp)