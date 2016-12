La grippe saisonnière a provoqué huit décès depuis le début de la surveillance, début novembre, a annoncé mercredi Santé publique France, qui confirme le démarrage de l'épidémie dans toute la France continentale avec des chiffres de contamination en hausse.

Au 25 décembre, 179 cas graves ont été admis en réanimation et 8 personnes sont décédées sur ce total, contre 66 cas graves et 4 décès une semaine auparavant, observe l'agence sanitaire dans son bulletin hebdomadaire.

Les autres indicateurs sont eux aussi en nette augmentation: entre le 19 et le 25 démembre, 4220 personnes sont allées aux urgences pour des symptômes grippaux, soit deux fois plus qu'une semaine auparavant, et 617 ont dû être hospitalisées, soit près de trois fois plus.

«Les hospitalisations pour grippe affectent particulièrement les personnes âgées», souligne Santé publique France. Près des deux tiers des personnes hospitalisées la semaine dernière sont âgées de 80 ans et plus.

La maladie a dépassé le seuil épidémique pour la deuxième semaine consécutive, avec 307 cas pour 100'000 habitants, contre 192 la semaine précédente, «confirmant l'arrivée de l'épidémie», explique le réseau de surveillance Sentinelles dans son propre bulletin.

Les 12 régions de France continentale sont concernées, tandis que la Corse reste en situation pré-épidémique, précise-t-il.

Mardi, la direction générale de la santé (DES, ministère de la Santé) avait évoqué une épidémie «dans les 13 régions de France métropolitaine».

Afflux de patients

Mardi, la ministre de la Santé Marisol Touraine a indiqué que certains hôpitaux dans le Sud (Montpellier, Avignon, Nîmes) avaient commencé à rappeler des soignants en vacances en raison de l'afflux de patients.

«Les taux d'incidence les plus élevés ont été observés en Auvergne-Rhône-Alpes (545 cas pour 100'000 habitants), Bourgogne-Franche-Comté (498) et Normandie (368)», précise de son côté Sentinelles.

Martinique, Guadeloupe et Guyane sont également en situation d'épidémie de grippe.

Environ 1 million de personnes ont consulté leur médecin pour des symptômes grippaux depuis le début de la saison, avait annoncé mardi Marisol Touraine, contre 3 millions sur l'ensemble de l'hiver dernier.

L'épidémie 2016-2017 sera «quantitativement importante», mais il est encore «trop tôt pour évaluer sa gravité», avait-elle ajouté.

Les signes cliniques rapportés la semaine dernière par les médecins du réseau Sentinelles «ne présentaient pas de signe particulier de gravité».

L'épidémie de grippe saisonnière, due à un virus très contagieux, dure en moyenne neuf semaines, selon les données historiques de Sentinelles depuis 1984. Mais, lors de l'hiver 2009-2010, elle s'était étendue sur 16 semaines. (afp/nxp)